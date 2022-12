Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagvormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 267,95 EUR. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 267,95 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,55 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 89 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 545,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 72,29 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,00 USD an.

Netflix veröffentlichte am 18.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD gegenüber 3,19 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7.925,59 USD gegenüber 7.483,47 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Netflix wird am 19.01.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 18.01.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Aktie aus.

