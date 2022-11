Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag im Plus

Um 09:22 Uhr sprang die Netflix-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 280,35 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 280,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 280,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 46 Stück.

Bei 613,60 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,31 Prozent. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 80,27 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2022. Das EPS lag bei 3,10 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,19 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.925,59 USD im Vergleich zu 7.483,47 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Netflix am 17.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com