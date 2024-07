Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 643,35 USD abwärts.

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 643,35 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 642,49 USD. Bei 647,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 90.296 Netflix-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 697,42 USD an. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 7,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 344,73 USD fiel das Papier am 19.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 46,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 626,88 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.07.2024 vor. Das EPS lag bei 4,99 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,53 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 8,19 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 15.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,00 USD je Aktie.

