Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag gesucht

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 228,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 229,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 226,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 753 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 63,05 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Abschläge von 46,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.970,14 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.341,78 USD umsetzen können.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 17.10.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 10,15 USD je Aktie aus.

