Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Montagnachmittag

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 285,70 EUR. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 296,75 EUR. Bei 295,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 11.506 Stück.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 53,74 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,75 USD.

Am 18.10.2022 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 3,10 USD gegenüber 3,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.925,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Netflix am 17.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,21 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

