Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Die Netflix-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 231,95 EUR ab. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 231,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 232,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 861 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 617,60 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 62,44 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Abschläge von 48,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,38 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,20 USD, nach 2,97 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.970,14 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.341,78 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 17.10.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,15 USD je Netflix-Aktie.

