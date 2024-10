Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 759,78 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 759,78 USD. Bei 759,78 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 756,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 68.686 Netflix-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 772,88 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 1,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 395,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 47,92 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 713,57 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 17.10.2024. In Sachen EPS wurden 5,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,80 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,78 Mrd. USD im Vergleich zu 8,54 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 16.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,76 USD je Netflix-Aktie.

