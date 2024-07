Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 636,36 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 636,36 USD. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 646,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 645,00 USD. Zuletzt wechselten 145.901 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 697,42 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 9,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,73 USD. Dieser Wert wurde am 19.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 663,57 USD für die Netflix-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,53 Mrd. USD – ein Plus von 16,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 8,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 15.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,00 USD fest.

