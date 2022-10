Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Netflix-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 298,80 EUR abwärts. Bei 294,90 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 296,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.452 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,62 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 155,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 91,69 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,75 USD aus.

Am 18.10.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 7.925,59 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.483,47 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.01.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Netflix-Aktie.

