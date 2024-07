Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Netflix-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 631,52 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Bei 632,74 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 630,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 54.137 Netflix-Aktien.

Bei 697,42 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 9,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 344,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 83,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 663,57 USD aus.

Am 18.07.2024 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 9,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,35 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 15.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,09 USD fest.

