Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag behauptet

Die Aktie von Netflix zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung.

Im NASDAQ-Handel kam die Netflix-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 707,76 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 711,04 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 704,41 USD nach. Bei 707,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 65.481 Netflix-Aktien.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 725,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 2,47 Prozent zulegen. Am 19.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,73 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 51,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 663,57 USD.

Am 18.07.2024 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,35 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,53 Mrd. USD im Vergleich zu 8,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 17.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,14 USD je Netflix-Aktie.

