Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagmittag behauptet

Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 295,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 297,00 EUR. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 294,75 EUR. Bei 296,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.606 Stück gehandelt.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,13 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 155,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 89,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 289,75 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.925,59 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.483,47 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 17.01.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Netflix-Aktie.

