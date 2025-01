Neuausrichtung

Das Unterhaltungsgeschäft soll bei Sony künftig eine deutlich größere Rolle spielen. Das hat auch Folgen für die Führungsebene - das Unternehmen bekommt einen neuen Chef.

• Sony bekommt mit Hiroki Totoki einen neuen CEO

• Unternehmen strukturiert das Management

• Entertainmentgeschäft bleibt strategischer Schwerpunkt



Bei Sony kommt es zu einer Neuordnung des Managements: Wie der japanische Technologiekonzern am Mittwoch mitteilte, werden umfangreiche Anpassungen in der Führungsebene vorgenommen - auch an der Spitze des Unternehmens.

Finanzchef wird zum Sony-CEO

Hiroki Totoki, der bislang dem Finanzressort bei Sony vorstand, wird künftig als CEO die Geschicke des Unternehmens leiten. Das Amt abgeben wird der bisherige Firmenchef Kenichiro Yoshida, dieser wird am 1. April, dem Tag, an dem der Führungswechsel vollzogen wird, dann "Chairman of the board", wie Sony in einer Pressemitteilung erklärte.

"Ich fühle mich unglaublich geehrt und demütig, dass mir die wichtige Rolle des Präsidenten und CEO anvertraut wurde", kommentierte der neue Firmenchef die Ereignisse. "Meine Vorgänger als CEO, Kazuo Hirai und Kenichiro Yoshida, haben den Wert von Sony erheblich gesteigert, und ich werde mein Möglichstes tun, um diesen Erfolg weiter auszubauen und ein noch besseres Sony an die nächste Generation weiterzugeben", betonte er weiter.

Weitere Anpassungen im Management

Darüber hinaus nimmt Sony weitere Anpassungen an der Managementstruktur des Unternehmens vor, damit wolle man "die Managementrollen entsprechend ihrer Verantwortung für die Führung der gesamten Gruppe oder jedes Geschäftsbereiches klären". Demnach solle jeder CEO der wichtigsten Geschäftsbereiche der Sony Group künftig zum "Business CEO" ernannt werden, jeder Assistent des CEO, der das gesamte Management der Gruppe überwacht und für weitreichende Funktionen der Zentrale verantwortlich ist, wird künftig "Chief Officer"; und jeder der Führungskräfte, die für Funktionen in der Konzernzentrale verantwortlich sind, wird zum "Corporate Executive" ernannt. Neue Chief Officers sind dann: Toshimoto Mitomo als Chief Strategy Officer (aktuelle Position), Tsuyoshi Kodera als Chief Digital Officer (aktuelle Position), Yasuhiro Ito als Chief People Officer (neue Position) und Lin Tao als Chief Financial Officer (neu ernannt). Darüber hinaus wurde im Technologiebereich Hiroaki Kitano zum Chief Technology Fellow ernannt.

Sony fokussiert sich auf Unterhaltungsgeschäft

Das Unterhaltungsgeschäft soll unter der neuen Führung und mit der neuen Managementstruktur zunehmend in den Konzernfokus rücken. Bereits unter dem Noch-CEO Yoshida hatte Sony Milliarden Dollar in die Hand genommen, um im Bereich Spiele, Musik und Filme eine führende Marktposition einzunehmen. In seine Amtszeit fallen auch Lieferengpässe beim Erfolgsprodukt PlayStation, die umfangreiche Gewinne in die Sony-Kassen spült.

Mit Blick auf seinen Nachfolger an der Konzernspitze erklärte Yoshida: "Er hat die Wachstumsstrategien der Sony Group vorangetrieben, wie beispielsweise unsere Investitionen in Content-IP und Halbleiter, und ist ein Leiter, der in der Lage ist, unsere Vision und Strategie für zukünftiges Wachstum zu gestalten".

Helfen dürften dabei auch neue Verantwortlichkeiten für die PlayStation: Hideaki Nishino wird künftig als alleiniger Präsident und CEO die Geschäfte von Sony Interactive Entertainment, den Bereich, in dem die Spielkonsole PS5 verortet ist, leiten.

Die Neufokussierung scheint auch Anleger zu überzeugen: Die Sony-Aktie legte nach Verkündung der Personalie an der Börse in Japan zu und schloss 3,78 Prozent höher bei 3.484 JPY.



