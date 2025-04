Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Hold

Aktie bewertet

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Analyst Christophe Menard rechnet mit einem soliden ersten Quartal des Triebwerkherstellers. Dies schrieb er am Mittwoch mit Blick auf die anstehenden Zahlen des Unternehmens.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:06 Uhr 1,2 Prozent auf 273,20 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 23,35 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.796 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 15,2 Prozent abwärts. Die Ergebnisse für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 vorlegen.

