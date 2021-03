GEA schlägt zwei weitere neue Aufsichtsratsmitglieder vor - GEA-Aktie profitiert

Aktien in diesem Artikel GEA 32,76 EUR

Sie sollen Nachfolger von Jean E. Spence und Ahmad M.A. Bastaki werden, die bei der anstehenden Wahl der Anteilseigner nicht mehr kandidieren, wie der Anlagenbauer GEA mitteilte. Die beiden neuen Kandidaten seien Kenner der internationalen Industrielandschaft.

Die in China geborene Kanadierin Holly Lei ist seit 2003 in unterschiedlichen Managementpositionen für den Bayer- bzw. Covestro-Konzern in China tätig. Seit 2019 verantwortet sie das Geschäft der Region. Fleischer ist seit 2003 Institutsleiter und Inhaber des Lehrstuhls für Maschinen, Anlagen und Prozessautomatisierung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wbk Institut für Produktionstechnik.

Via XETRA werden GEA-Titel zeitweise 0,91 Prozent höher bei 33,16 Euro gehandelt.

FRANKFURT (Dow Jones)

