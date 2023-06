Frisches Geld aus Abu Dhabi: Was Tesla-Konkurrent NIO mit der Kapitalspritze plant

Aktien in diesem Artikel NIO 8,08 EUR

• CYVN Holdings steigt bei NIO ein• Zeichnung neuer Aktien und Anteilsübernahme von Tencent• Kapitalspritze soll Finanzbasis des Unternehmens stärke und Expansion sichern

Wie NIO bekannt gab, hat das Unternehmen eine Aktienzeichnungsvereinbarung mit CYVN Holdings L.L.C., einem Investmentvehikel, das sich mehrheitlich im Besitz der Regierung von Abu Dhabi befindet und sich strategisch auf fortschrittliche und intelligente Mobilität konzentriert, geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung investiert der Investor 738,5 Millionen US-Dollar in bar, um 84.695.543 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A des Unternehmens zu einem Kaufpreis von 8,72 US-Dollar pro Aktie zu erwerben. Dies entspreche dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien der Klasse A, hieß es im Rahmen einer Pressemitteilung weiter.

CYVN Holdings hat sich zudem verpflichtet, die Aktien innerhalb der nächsten sechs Monate nicht zu verkaufen, zu übertragen oder zu veräußern. Anfang Juli soll die Transaktion abgeschlossen sein.

Aktienkaufvertrag für Tencent-Anteil

Neben der Zeichnung von neuen Aktien übernimmt das Investmentvehikel auch Aktien eines bereits bestehenden NIO-Aktionärs: Mit einer Tochtergesellschaft von Tencent sei ein Aktienkaufvertrag geschlossen worden. Demnach wird CYVN Holdings 40.137.614 Aktien der Stammaktien der Klasse A erwerben, der Wert dieser Transaktion wurde auf 350 Millionen US-Dollar beziffert.

Nach Abschluss beider Transaktionen verfügt CYVN Holdings über einen NIO-Anteil von sieben Prozent, was dem Fonds aus Abu Dhabi zeitgleich das Recht zusichere, einen Direktor für den Unternehmensvorstand zu nominieren.

Bilanzstärkung und Expansion

Das frische Kapital will der Tesla-Konkurrent unter anderem zur Stärkung der Bilanz nutzen und das eigene Geschäft weiter ausbauen. "Die Investition wird unsere Bilanz weiter stärken, um unsere kontinuierlichen Bemühungen zur Beschleunigung des Geschäftswachstums, zur Förderung technologischer Innovationen und zum Aufbau langfristiger Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben", wird William Bin Li, Gründer, Vorsitzender und CEO von NIO, im Rahmen der Pressemitteilung zitiert. "Darüber hinaus freuen wir uns über die Aussicht auf eine Partnerschaft mit CYVN Holdings zur Erweiterung unseres internationalen Geschäfts", so der Firmenmanager weiter.

Gewinnerwartungen zuletzt verfehlt

Die Geschäfte liefen bei NIO zuletzt schleppend, was unter anderem einer gestiegenen Konkurrenzsituation auf dem EV-Markt zu schulden war. Auch die Umstellung der Modellpalette auf eine neue Plattform und damit verbunden Probleme beim Hochlauf der Produktion hatten das Geschäftsergebnis belastet.

Im Auftaktquartal 2023 führte dies zu einem Verlust von 2,51 CNY pro Aktie, nachdem das Minus im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 0,790 CNY je Anteilsschein noch deutlich geringer ausgefallen war. Die Erlöse zogen zeitgleich von 9,91 Milliarden CNY auf 10,68 Milliarden CNY an, womit NIO aber unter den Markterwartungen blieb.

Die Kapitalspritze aus Abu Dhabi kann das Unternehmen nun bei seinen Expansionsplänen unterstützen. So will NIO nicht nur die Modellpalette ausweiten, auch in den Ausbau der Technologie stecken die Chinesen weiter Geld. Hinzu kommt die geplante Ausweitung des Geschäfts nach Europa und in die USA, wo etablierte Hersteller wie Tesla bereits eine starke Marktposition besitzen. Anders als der US-Konkurrent setzt NIO zudem auf Batteriewechsel statt Batterieladen. Auch der Ausbau des Batteriewechsel-Netzes erfordert umfangreiche Investitionen.



