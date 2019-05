Tesla peilt für seinen neuen Roadster 1.000 Kilometer-Reichweite an

Aktien in diesem Artikel

Elon Musk hat auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einmal mehr seine Fangemeinde euphorisiert.

Der Milliardär hat sich kürzlich dazu geäußert, dass neue, moderne Motoren in den Modellreihen X und S verbaut werden sollen, die die Reichweite der Elektroautos steigern sollen. Zusammen mit einigen zusätzlichen kleineren Anpassungen sollen die Fahrzeuge nun rund zehn Prozent weiter fahren, bevor der Akku geladen werden muss. Nun verwies Musk bei Twitter auf einen Bericht über einen Model S, der von San Francisco bis nach Los Angeles mit nur einer Batterieladung gefahren ist.

Ein Redakteur von IGN fragte daraufhin nach, ob Tesla vorhabe, die Anpassungen auch auf den Tesla Roadster zu übertragen, um dessen Reichweite zusätzlich zu steigern. Tesla-Chef Musk reagierte auf die Anfrage und bestätigte, dass die Optimierung auch auf die Produktion des Roadster angewendet werden. "Die Reichweite wird über 1.000 Kilometer betragen", bestätigte Musk auf Twitter.

Range will be above 1000km