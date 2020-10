DAX nach schwachem ZEW-Index leichter

Bei 13.132,90 Punkten ging der DAX mit Minus 0,04 Prozent kaum verändert in den Dienstag. Aktuell verliert er 0,2 Prozent auf 13.112,33 Zähler.Treiber sind die Zuversicht auf eine fortgesetzte Wirtschaftserholung und das Billiggeld der Notenbanken. Untermauert wurde die Zuversicht am Dienstag durch Daten aus China: Dort legte der Außenhandel stark zu, wenngleich das Wachstum die Erwartungen nur knapp erreichte. Risiken, etwa durch das Corona-Infektionsgeschehen mit weltweit nach oben schnellenden Fallzahlen, rückten zuletzt in den Hintergrund. Einige Börsianer mahnen daher nach der jüngsten Aktienmarktrally zur Vorsicht, auch weil die US-Präsidentschaftswahl immer näher rückt. Sie könnte abermals für Kurskapriolen sorgen.

DAX vor Widerstand

Laut Portfolio-Manager Thomas Altmann nähert sich der DAX einmal mehr einem Widerstandsbereich. Für weitere Kursgewinne müsste er aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen und Monate nach oben ausbrechen. Einen wichtigen Bereich sieht er dabei nun um die 13.250 Punkte.

Die jüngsten Kursgewinne von rund 600 Punkten im deutschen Leitindex seit dem Zwischentief Anfang Oktober führen Marktexperten vor allem auf die Zuversicht über eine sich fortsetzende Wirtschaftserholung, auf Unterstützungen durch die Regierungen weltweit und das Billiggeld der Notenbanken zurück. Untermauert wurde dieser Optimismus an diesem Morgen von Daten aus China: Dort legte der Außenhandel stark zu, wenngleich das Wachstum die Erwartungen nur knapp erreichte.

Konjunkturdaten auf Agenda

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich unterdessen im Oktober angesichts der wieder größer werdenden Corona-Unsicherheiten überraschend deutlich eingetrübt. Wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag mitteilte, fiel der von ihm erhobene ZEW-Index um 21,3 Punkte auf 56,1 Punkte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 72,0 Punkte gerechnet.

Der Indikator liegt damit zwar weiter im positiven Bereich. "Die große Euphorie der Monate August und September scheint aber verflogen zu sein", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach.

In den USA stehen Verbraucherpreisdaten an, die für die Geldpolitik der US-Notenbank von Bedeutung sind. Außerdem veröffentlicht der Internationale Währungsfonds (IWF) neue Wachstumsprognosen für die globale Wirtschaft.

