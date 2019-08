Ströer-Aktie rutsch ab: Goldman senkt Ströer auf 'Neutral'

Das neue Anlagevotum reflektiere den 64-prozentigen Anstieg der Ströer -Aktie in diesem Jahr, schrieb Goldman Sachs -Analystin Katherine Tait in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Werbevermarkter sei nach wie vor sehr gut positioniert, allerdings seien sämtliche positiven Aspekte bereits angemessen eingepreist.

Die gestrichene Kaufempfehlung der Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Ströer am Montag im frühen Handel unter ihre 50-Tage-Linie zurückgeworfen. Die Papiere des Werbevermarkters, die zu den bislang besten SDAX-Werten des laufenden Jahres gehören, sacken am Montag derzeit 5,05 Prozent auf 65,85 Euro ab.

