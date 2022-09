TecDAX-Wert Varta-Aktie dennoch höher: Goldman stuft ab, Warburg hebt an

Analyst Philipp Konig begründete die Abstufung des Batterieherstellers in einer am Montag vorliegenden Studie mit erstarktem kurzfristigem Gegenwind. Die Energiepreise in Deutschland erschwerten die Wettbewerbsfähigkeit und der Kaufkraftverlust der Konsumenten dürfte sich auf die Endnachfrage der Produkte auswirken.

Das Analysehaus Warburg Research hat Varta nach dem Kursrutsch vom Freitag infolge der gestrichenen Prognose um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Montag vorliegenden Studie von 65,20 Euro auf 53 Euro. Die Aktie sei unter ihr Tief zu Zeiten des Corona-Crashs abgesackt. Kurzfristig sei zwar kein positiver Nachrichtenfluss zu erwarten, längerfristig sollten die negativen Nachrichten jetzt aber bekannt sein. Ein Rückgang des erheblichen Interesses von Anlegern, auf fallende Kurse zu setzen, könnte bald eine erste Erholung auslösen. Varta hatte am Freitag die Prognose für das laufende Jahr einkassiert. Der Kurs der im MDAX notierte Aktie stürzte daraufhin um 34 Prozent auf 38,61 Euro ab.

Im XETRA-Handel verlor die Varta-Aktie zeitweise 0,16 Prozent auf 38,55 Euro. Nun geht es jedoch stellenweise 0,52 Prozent aufwärts auf 38,81 Euro.

