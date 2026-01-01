DAX25.320 +0,1%Est506.046 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,98 -2,1%Nas23.659 +0,8%Bitcoin82.989 -0,4%Euro1,1602 -0,4%Öl63,59 -2,8%Gold4.614 -0,3%
New Yorker Konjunkturindex steigt im Januar in den positiven Bereich

15.01.26 14:35 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Januar stärker gestiegen als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 6,6. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von plus 1,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 3,9 gelegen.

Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.

Website: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 08:36 ET (13:36 GMT)