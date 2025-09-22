News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Dienstagnachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von News. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 30,86 USD.
Um 15:53 Uhr wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 30,86 USD nach oben. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 30,92 USD zu. Bei 30,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.879 Stück gehandelt.
Bei 30,92 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 0,19 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,205 USD.
News gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 USD je News-Aktie belaufen.
