DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.865 +1,8%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212 BASF BASF11 SAP 716460 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Sui: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht Sui: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

NGO: Südafrika hat trotz globaler Spannungen wichtige Ziele erreicht

23.11.25 10:57 Uhr

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Südafrika hat der gemeinnützigen Organisation Global Citizen zufolge trotz globaler Spannungen wichtige Ziele beim G20-Gipfel erreicht. Das zweitägige Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer an diesem Wochenende in Johannesburg sende damit ein starkes Signal: "Trotz äußerst schwieriger geopolitischer Rahmenbedingungen hat dieser G20-Gipfel gezeigt, dass internationale Zusammenarbeit möglich bleibt, wenn Staaten Verantwortung übernehmen", sagte Michael Sheldrick von Global Citizen.

Wer­bung

Die südafrikanische G20-Präsidentschaft habe es geschafft, eine breite Koalition der Willigen zu mobilisieren, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika zu beschleunigen. Auf dem Kontinent leben noch immer rund 600 Millionen Menschen ohne Strom.

An diesem Sonntag endet der erste G20-Gipfel auf afrikanischem Boden. Bereits am Vortag nahmen die Teilnehmer einstimmig eine Abschlusserklärung an. Überschattet wurde das Treffen vom US-Friedensplan für die Ukraine. Die USA selbst boykottieren die Gipfel jedoch./kpa/DP/zb