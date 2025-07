Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 73,22 USD.

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 73,22 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 72,93 USD. Bei 73,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 296.204 Nike-Aktien.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,76 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 52,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 40,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,57 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,54 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,44 USD je Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,10 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,62 Mrd. USD umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

