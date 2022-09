Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag in Rot

Die Nike-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 107,86 EUR abwärts. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,86 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.185 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 157,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 143,89 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 27.06.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.234,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.344,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.09.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Nike rechnen Experten am 26.09.2023.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

