Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 60,83 USD nach.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 60,83 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,59 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,20 USD. Zuletzt wechselten 298.938 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 37,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,51 USD belaufen. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 76,44 USD.

Am 20.03.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 28.02.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,20 Prozent auf 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,44 Mrd. USD gelegen.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nike-Aktie angepasst