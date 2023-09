Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 86,90 EUR.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 86,90 EUR. Die Nike-Aktie legte bis auf 87,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 86,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 4.948 Aktien.

Am 21.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,12 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 84,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 138,50 USD angegeben.

Nike ließ sich am 29.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12.825,00 USD gegenüber 12.234,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 24.09.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,71 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

