Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 18,0 Prozent auf 77,22 USD ab.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 18,0 Prozent bei 77,22 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 77,02 USD. Bei 77,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 4.078.235 Stück.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 59,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,02 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,26 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,63 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,22 USD.

Am 27.06.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.09.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,66 USD im Jahr 2025 aus.

