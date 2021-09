Nikola Aktie News: Nikola reagiert positiv

Aktien in diesem Artikel Nikola 9,06 EUR

0,85% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Nikola-Papiere zuletzt 0,7 Prozent. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,15 EUR an. Bei 9,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 500 Nikola-Aktien den Besitzer.

2022 dürfte Nikola einen Verlust von -1,006 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NEL ASA: Die Konzerngeschichte des norwegischen Wasserstoffunternehmens

NEL-Aktie sackt ab: Wasserstoffriese NEL ASA steigert Umsatz - operativer Verlust

Nikola macht bei Nullumsätzen mehr Verlust - Nikola-Aktie gibt ab

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com