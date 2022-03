Nine Energy Service: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nine Energy Service gab am 08.03.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,520 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,58 Prozent auf 105,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,660 USD. Im Vorjahr waren -3,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 349,42 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 310,85 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 2,540 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 340,10 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.net