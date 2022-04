NIO Aktie News: NIO gefragt

Aktien in diesem Artikel NIO 19,52 EUR

Die NIO-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 19,52 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 19,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,74 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2.374 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2021). Bei einem Wert von 11,87 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2022).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,447 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

NIO Inc. ist ein führender Hersteller von Premium-Smart-Elektrofahrzeugen in China. NIO entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente E-Autos und forscht außerdem an Innovationen rund um die Themen autonomes Fahren und digitale Technologien. NIO ist außerdem im Bereich Batteriesysteme tätig. Zu den Marken des Elektroauto-Herstellers zählen die Reihen ET7, EC6, ES8, ES6 und EP9.

Redaktion finanzen.net

