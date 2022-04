NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Freitagmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel NIO 20,16 EUR

Um 13:12 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 19,88 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,10 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 5.853 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.07.2021 auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 134,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,87 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 40,29 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 24.03.2022 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 24.03.2022 dürfte die Q4 2021-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2022-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 01.06.2022 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,447 CNY je NIO-Aktie stehen.

