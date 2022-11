NIO Aktie News: NIO bricht am Mittag nach oben aus

Aktien in diesem Artikel NIO 11,09 EUR

7,57% Charts

News

Analysen

Im Frankfurt-Handel gewannen die NIO-Papiere um 12:22 Uhr 8,2 Prozent. Bei 11,42 EUR erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 14.728 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,10 EUR) erklomm das Papier am 08.11.2021. 70,71 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 8,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,77 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NIO veröffentlichte am 07.09.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,34 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 10.292,36 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.448,05 CNY erwirtschaftet worden waren, um 21,83 Prozent gesteigert.

NIO wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Am 07.11.2023 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -4,574 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Unterschiedliche Philosophien: Wie NIO und Tesla um Kunden im E-Auto-Markt buhlen

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor