NIO Aktie News: NIO gewinnt am Freitagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel NIO 20,44 EUR

2,46% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 20,44 EUR. Die NIO-Aktie legte bis auf 20,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,78 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 330 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 48,04 Prozent niedriger. Bei 11,40 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.06.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.910,59 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.982,33 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte NIO am 27.09.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -4,164 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Erneute Softwareprobleme bei S&P 500 notiertem Aktienunternehmen: Tesla muss weltweit wohl 60.000 Autos zurückrufen

BYD-Aktie: BYD steigt in die Top 3 der Autobauer Chinas auf

NIO-Aktie dennoch in Rot: NIO macht weniger Verlust

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com