NIO Aktie News: NIO haussiert am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 5,5 Prozent auf 12,55 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,65 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 12,59 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.450 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2021). Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 60,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,60 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 45,93 Prozent wieder erreichen.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 CNY in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.002,10 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden waren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -6,510 CNY je Aktie aus.

