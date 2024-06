NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Montagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4,81 USD.

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 4,81 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 4,74 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.156.984 NIO-Aktien.

Bei einem Wert von 16,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). 236,52 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,87 Prozent.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO ließ sich am 06.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,43 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Mrd. CNY US-Dollar umgesetzt.

Die NIO-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.09.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -8,528 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie tiefrot: NIO macht mehr Verlust als erwartet - Umsatzrückgang

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tesla-Rivalen geben in China Gas: BYD, NIO, Xpeng & Co. legen mit teils neuen Rekorden vor