NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Nachmittag ins Minus

NIO im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,17 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,17 USD ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 6,04 USD. Bei 6,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1.074.507 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 9,57 USD erreichte der Titel am 29.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 55,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 70,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.09.2024 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,41 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -6,719 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

