NIO Aktie News: NIO am Mittag auf rotem Terrain

Die NIO-Aktie musste um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 11,81 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 11,81 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.532 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2021 bei 30,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Bei 8,60 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 10.11.2022 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,11 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.805,30 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,510 CNY je NIO-Aktie stehen.

