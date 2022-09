NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel NIO 21,06 EUR

Die NIO-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 21,02 EUR. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 21,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.392 NIO-Aktien.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 38,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 44,83 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 84,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.09.2022 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,34 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.292,36 CNY umgesetzt, gegenüber 8.448,05 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte NIO am 08.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.09.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --4,468 CNY je NIO-Aktie.

