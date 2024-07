NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Kurs der NIO

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 4,61 USD.

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 4,61 USD abwärts. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 4,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,81 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.717.220 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 251,14 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD ab. Abschläge von 21,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 06.06.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. CNY – das entspricht einem Minus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. CNY in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.09.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -8,706 CNY je Aktie ausweisen dürften.

