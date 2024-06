NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,37 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 4,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,32 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.059.150 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 270,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 20,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 06.06.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,38 Mrd. CNY – eine Minderung von 11,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,56 Mrd. CNY eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,745 CNY je NIO-Aktie.

