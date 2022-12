NIO Aktie News: NIO am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 10,14 EUR

Der NIO-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 10,19 EUR. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 10,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,19 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 500 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 30,52 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 66,61 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 18,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.002,10 CNY – ein Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,575 CNY je NIO-Aktie.

