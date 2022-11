NIO Aktie News: NIO am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 10,06 EUR

Die NIO-Aktie musste um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 10,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 9,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,00 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.375 Stück gehandelt.

Am 23.11.2021 markierte das Papier bei 38,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 73,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (8,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,74 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.11.2022 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.805,30 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen.

Am 23.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -6,315 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

