NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag im Minus

Die NIO-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 9,81 EUR nach. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,41 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 9,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 3.540 Stück.

Am 23.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,00 EUR. 74,20 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 14,01 Prozent sinken.

NIO veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -6,365 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

