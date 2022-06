NIO Aktie News: NIO bricht am Vormittag nach oben aus

Aktien in diesem Artikel NIO 22,08 EUR

Das Papier von NIO legte um 23.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 5,9 Prozent auf 22,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 22,58 EUR. Bei 22,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 3.860 NIO-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,70 EUR) erklomm das Papier am 02.07.2021. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 51,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,40 EUR am 12.05.2022. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 98,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 09.06.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,79 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -3,14 CNY vermeldet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 9.910,59 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.982,33 CNY erwirtschaftet worden waren, um 24,16 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.09.2022 veröffentlicht.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,340 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

