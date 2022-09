NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel NIO 18,15 EUR

-2,94% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr um 2,9 Prozent auf 18,15 EUR nach. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 18,15 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 752 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 52,36 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 59,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO veröffentlichte am 07.09.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,34 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,42 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.292,36 CNY gegenüber 8.448,05 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die NIO-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von NIO rechnen Experten am 26.09.2023.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -4,566 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie: Tesla-Konkurrent NIO arbeitet wohl an erster Swap Station in Deutschland

NIO-Aktie gewinnt an der NYSE hinzu: Tesla-Konkurrent NIO weitet Verlust aus - Umsatz über den Erwartungen

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com