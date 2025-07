NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 3,52 USD.

Die NIO-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 3,52 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,54 USD an. Bei 3,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 703.130 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 117,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 13,94 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.06.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 1,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,863 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Xiaomi-Aktie mit Rekordhoch - BYD & Co. zittern vor neuer Konkurrenz

UBS rät zum Verkauf der Tesla-Aktie: Diese Faktoren gefährden das Wachstum

NIO-Aktie legt etwas zu: Tesla-Konkrurent NIO steckt weiter tief in den roten Zahlen