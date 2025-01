NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Freitagnachmittag

Blick auf NIO-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,15 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,22 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,19 USD. Zuletzt wurden via New York 393.883 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,10 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 3,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,01 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 20.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --9,611 CNY je NIO-Aktie.

