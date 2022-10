NIO Aktie News: NIO macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel NIO 10,74 EUR

Im Frankfurt-Handel gewannen die NIO-Papiere um 12:22 Uhr 1,3 Prozent. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 11,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 11,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 7.150 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2021 bei 38,10 EUR. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 71,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 24,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.09.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,34 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.292,36 CNY. Im Vorjahresviertel waren 8.448,05 CNY in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -4,568 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

