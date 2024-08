NIO Aktie News: NIO am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 3,81 USD.

Das Papier von NIO legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 3,81 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 3,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.254.075 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2023 markierte das Papier bei 11,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 198,16 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 5,12 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 06.06.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.09.2024 terminiert. NIO dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.09.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -8,757 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

